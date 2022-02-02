"Ласкаво просимо": італійський клуб українською мовою представив орендованого форварда "Динамо"

Владислав Супряга виступатиме за команду з міста Генуя під сьомим номером.

Італійська "Сампдорія" офіційно презентувала орендованого у київського "Динамо" нападника Владислава Супрягу.

Генуезці в соцмережах опублікували фото 21-річного українця в ігровій футболці його нової команди. "Ласкаво просимо!" - українською мовою підписала знімок пресслужба "блучерк'яті", а також додала синьо-жовті прапорці.

За генуезький клуб Супряга гратиме під сьомим номером. Його орендна угода розрахована до кінця сезону-2021/2022. Крім того, "Сампдорія" отримала право викупу контракту гравця після завершення оренди.

У нинішньому сезоні Супряга провів лише 6 матчів за "Динамо" у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Головний тренер киян Мірча Луческу неодноразово був розчарований грою Владислава.

Наразі "Сампдорія" посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А, набравши 20 очок після 23 турів.

Дебютувати за нову команду Супряга може вже в неділю, 6 лютого, коли "Сампдорія" вдома прийме "Сассуоло" в матчі Серії А.

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