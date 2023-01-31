Латвія пригрозила бойкотом Олімпіади-2024, якщо до неї допустять спортсменів з Росії та Білорусі

Латвійський олімпійський комітет солідарний з Україною в неприпустимості участі на змаганнях атлетів країн-агресорок.

Латвія готова бойкотувати Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, якщо до них допустять російських і білоруських спортсменів.

Про це заявив голова Національного олімпійського комітету Латвії Жоржс Тікмерс.

"Позиція Латвії така – якби ці Ігри відбувалися зараз і в них брали участь спортсмени з Росії та Білорусі, то думаю, що латвійська команда не поїхала б на цю Олімпіаду.

Ми всі разом сподіваємося, що війна закінчиться, Україна переможе і тоді буде абсолютно нова ситуація та нові правила гри. Тоді, звичайно, латвійські спортсмени також зможуть брати участь в Олімпіадах", – наводить слова функціонера видання DELFI.

Президент Латвійського олімпійського комітету також радитиме всім національним спортивним федераціям на міжнародному рівні звернутися із закликом про недопущення росіян і білорусів до відбіркових змагань Олімпіади-2024.

Раніше повідомлялося, що російських і білоруських спортсменів офіційно запросили взяти участь в Азійських іграх, аби вони там могли пройти кваліфікацію на ОІ-2024.

Зауважимо, що Латвія стала першою країною після України, яка публічно висловила готовність бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі в разі участі атлетів з РФ та Білорусі.

Нагадаємо, 26 січня МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але в нейтральному статусі та тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Це викликало жорстку критику з боку офіційних осіб України. Міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

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