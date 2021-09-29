Лайфхак від чемпіона: Усик показав, як позбутися болю у спині (відео)

Несподівана порада від володаря чотирьох поясів.
Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO Олександр Усик поділився незвичайним секретом.
УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)
В Instagram було опубліковано відео, як непереможений кримчанин у залі пробігся декільками непрацюючими біговими доріжками.
"Три рази на день так роби - спина взагалі боліти не буде", - сказав у ролику Олександр.
- Минулої суботи Усик переміг британця Ентоні Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в суперважкій вазі.
- Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.
- Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.
- На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.
Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому".
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