Лайкав російський контент: "Шахтар" оголосив підсумки розслідування скандалу з Коноплею
Юхим визнав свою помилку, попросив вибачення та долучився до фінансової допомоги ЗСУ.
Донецький "Шахтар" виступав з офіційною заявою щодо скандалу навколо українського захисника команди Юхима Коноплі, який лайкав російський контент у соцмережах.
У клубі повідомили, що провели внутрішнє розслідування ситуації, яка викликала гучний резонанс.
За його підсумками 26-річний футболіст визнав свою помилку, попросив вибачення та долучився до фінансової допомоги ЗСУ.
"Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов'язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу.
Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху "Шахтаря", які нині захищають Україну на фронті.
"Шахтар" вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників", – йдеться в заяві пресслужби "гірників".
Нагадаємо, Конопля вподобав кілька дописів з російським контентом у соцмережах, зокрема відео, на якому покійний російський політик з чіткою антиукраїнською позицією Володимир Жириновський розповідає про підкаблучників.
Інший пост, який лайкнув Юхим, – відеоролик з російського потяга, підписаний словами "Росія не для слабких та повільних".
Також Конопля вподобав пост із нарізкою голів колишнього футболіста російської збірної Романа Павлюченка.
Після публічного розголосу Конопля прибрав лайки з російських дописів та спершу відкинув звинувачення на свою адресу, але пізніше публічно попросив вибачення та пообіцяв, що така ситуація більше не повториться.
Конопля народився в Донецьку і є вихованцем "Шахтаря". Він виступає за першу команду "гірників" від 2021 року.
2020 року Юхим дебютував за збірну України, в складі якої вже провів 25 матчів і забив два голи.
Раніше повідомлялося, що новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце після скандалу з проросійськими публікаціями віддав усю свою першу зарплату ЗСУ.