ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
2 хв

Лайкав російський контент: "Шахтар" оголосив підсумки розслідування скандалу з Коноплею

Юхим визнав свою помилку, попросив вибачення та долучився до фінансової допомоги ЗСУ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юхим Конопля

Юхим Конопля / © ФК Шахтар

Донецький "Шахтар" виступав з офіційною заявою щодо скандалу навколо українського захисника команди Юхима Коноплі, який лайкав російський контент у соцмережах.

У клубі повідомили, що провели внутрішнє розслідування ситуації, яка викликала гучний резонанс.

За його підсумками 26-річний футболіст визнав свою помилку, попросив вибачення та долучився до фінансової допомоги ЗСУ.

"Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов'язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу.

Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху "Шахтаря", які нині захищають Україну на фронті.

"Шахтар" вважає ситуацію вирішеною та продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників", – йдеться в заяві пресслужби "гірників".

Нагадаємо, Конопля вподобав кілька дописів з російським контентом у соцмережах, зокрема відео, на якому покійний російський політик з чіткою антиукраїнською позицією Володимир Жириновський розповідає про підкаблучників.

Інший пост, який лайкнув Юхим, – відеоролик з російського потяга, підписаний словами "Росія не для слабких та повільних".

Також Конопля вподобав пост із нарізкою голів колишнього футболіста російської збірної Романа Павлюченка.

Після публічного розголосу Конопля прибрав лайки з російських дописів та спершу відкинув звинувачення на свою адресу, але пізніше публічно попросив вибачення та пообіцяв, що така ситуація більше не повториться.

Конопля народився в Донецьку і є вихованцем "Шахтаря". Він виступає за першу команду "гірників" від 2021 року.

2020 року Юхим дебютував за збірну України, в складі якої вже провів 25 матчів і забив два голи.

Раніше повідомлялося, що новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце після скандалу з проросійськими публікаціями віддав усю свою першу зарплату ЗСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
320
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie