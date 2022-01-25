"Лайновий циган": фанати "Фіорентини" погрожують розправою форварду, який прийняв пропозицію італійського гранда (фото)

Влахович перебуває за крок від переходу у туринський Ювентус.

Нападник "Фіорентини" Душан Влахович найближчим часом може переїхати до "Ювентуса". Сторони ведуть активні переговори, проте поки не домовились про суму трансферу.

Через своє оточення сербський форвард дав зрозуміти керівництву, що не хоче продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2023 року, і має намір продовжити кар'єру в іншому місці.

Уболівальники "фіалок" жорстко відреагували на новину про можливий трансфер Влаховича. Біля стадіону флорентійського клубу Артеміо Франкі вночі фанати вивісили кілька образливих банерів на адресу 21-річного гравця.

На банерах було написано: "Повага не завойовується голами", "Незабаром побачимося, небезпечний хлопець", "Влахович - лайновий циган, охорона не врятує твоє життя".

У поточному сезоні Влахович провів 24 матчі за "Фіорентину", в яких забив 20 голів та виконав чотири гольові передачі.

Читайте також:

Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову

Перед матчем Кубка Африки сталася тиснява: щонайменше шестеро осіб загинуло

"Це ганебно": футболіст "Аякса" розлютив фанатів відвертою симуляцією (відео)