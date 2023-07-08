Лазівка, щоб потрапити на Олімпіаду-2024: спортсменів з РФ і Білорусі допустили до Азійських ігор

Атлети з держав-агресорок зможуть здобути ліцензії на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Азійських іграх 2023 року.

Як повідомляє Inside The Games, організатори допустили атлетів з країн-агресорок до змагань у нейтральному статусі.

Таким чином, близько 500 спортсменів з Росії і Білорусі виступлять на Азійських іграх-2023, які відбудуться від 23 вересня до 8 жовтня у китайському Ханчжоу.

На цих змаганнях росіяни та білоруси братимуть участь як нейтральні спортсмени: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

Вони також не претендуватимуть на медалі. Однак участь в Азійських іграх дозволить атлетам з РФ і Білорусі здобути ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше росіян і білорусів офіційно запросили взяти участь в Азійських іграх, а Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав цю ідею. Організатори змагань розповідали, що МОК розробляє спеціальну систему квот, яка відкриє шлях спортсменам з держав-агресорок на Олімпійські ігри-2024.

Зазначимо, що МОК ще не ухвалив остаточне рішення щодо того, чи будуть російські та білоруські спортсмени допущені до Олімпіади-2024.

Наприкінці березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонено виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

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