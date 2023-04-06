Le Monde: Павелко має проблеми в Європі через корупцію і погрози журналісту

За інформацією французького ресурсу Le Monde, Андрій Павелко, крім проблем із законом в Україні, має обґрунтовані претензії від органів швейцарського правосуддя.

Прокуратура кантону Юра звинувачує президента УАФ у "фальсифікації документів, погрозах і спробах примусу та приватній корупції". Засідання суду по цій справі має відбутися 12 жовтня в суді Порантрюї. Павелка підозрюють у тиску та погрозах швейцарському журналісту Арно Беда, який у 2018 році написав статтю про Павелка у швейцарському журналі L'Illustré. Очільник УАФ також нібито попросив родича запропонувати Беда 50 тисяч євро готівкою, щоби знайти з ним компроміс в рамках цивільного процесу.

Адвокат Беда та журналу L'Illustré Джорджіо Кампа сподівається на справедливість швейцарського суду:

"Ми сподіваємося на взірцевий вирок, тому що це кваліфікований, чітко окреслений, надзвичайно серйозний напад на свободу преси. Навіть якщо необхідно дотримуватись презумпції невинуватості, інституції повинні демонструвати зразкову поведінку та етичні норми понад усі підозри. Пан Павелко не повинен знову балотуватися в УЄФА (слова адвоката були сказані до епічного конгресу УЄФА в Лісабоні, де Павелка попри корупційні скандали переобрали у Виконком – Ред.). Ми не розуміємо цієї політичної підтримки".

У лютому 2019 року французька асоціація Sherpa вже безуспішно закликала УЄФА відхилити кандидатуру пана Павелка на посаду виконавчого комітету УЄФА, засуджуючи судові справи навколо українця та очевидні зв'язки між його депутатством і посадою в спортивній асоціації. Але головна футбольна організація Європи зберігає підтримку скандальному українському функціонеру.