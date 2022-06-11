Лебедина пісня Пятова: збірна України назвала стартовий склад на матч із Вірменією в Лізі націй

Лебедина пісня Пятова: збірна України назвала стартовий склад на матч із Вірменією в Лізі націй

У суботу, 11 червня, збірна України з футболу проведе свій другий поєдинок у Лізі націй УЄФА-2022/23. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Вірменії.

Незадовго до початку зустрічі 3-го туру групового етапу Ліги націй національні команди України та Вірменії оголосили стартові склади.

Україна: Пятов - Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко - Малиновський, Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Мудрик, Яремчук.

Запасні: Лунін, Різник, Бондар, Качараба, Попов, Ігнатенко, Ярмоленко, Довбик, Миколенко, Піхальонок, Сікан, Зубков.

Вірменія: Юрченко - Монрой, Восканян, Мкоян, Мкртчян Ст. - Оганесян, Удо, Дашян, Барсегян - Байрамян - Бабаян.

Запасні: Бучнєв, Белгарян, Ароян, Грігорян, Вбеймар, Маргарян, Арутюнян, Серобян, Малакян Р., Адамян, Бічахчян.

Номінально домашній матч збірної України проти Вірменії відбудеться в польському місті Лодзь через повномасштабне вторгнення Росії на українські території. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція поєдинку Україна - Вірменія доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, матч проти Вірменії стане останнім для воротаря донецького "Шахтаря" Андрія Пятова у футболці "синьо-жовтих". Напередодні 37-річний голкіпер анонсував завершення кар'єри в збірній.

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