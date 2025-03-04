Лебізі запропонували провести бій у Палаці Спорту після виклику Усика на спаринг

Михайло може отримати можливість дебютувати на ринзі.

Українська промоутерська компанія Top Boxing Generation відреагувала на те, що відомий блогер Михайло Лебіга викликав на спаринг чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

У своїх соцмережах компанія опублікувала пост, у якому запропонувала Лебізі цієї весни провести бій у київському Палаці Спорту.

"Михайло Лебіга – головна арена країни цієї весни. Після спарингу з чемпіоном тільки так! Ми чекаємо на тебе та на tura_hvost (Артур Хвостенко – прим.).

Підтримайте Михайла, зайдіть на його Twitch, він проводить благодійний марафон просто зараз", – йдеться у публікації Top Boxing Generation.

Нагадаємо, Лебіга кинув виклик Усику під час благодійного стрім-марафону в Twitch. Михайло пообіцяв, що переможець їхнього бою отримає бутерброд з двома шматками ковбаси.

Олександр швидко прийняв виклик від блогера. "Привіт, неймовірна людино, я готовий. Буханка хліба, багато ковбаси і пиво", – написав Усик у коментарях в Instagram.

Лебіга – популярний український блогер, який завдяки своїм стрімам на платформі Twitch збирає мільйони гривень для підтримки ЗСУ під час війни з російськими окупантами.

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