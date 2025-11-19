Леброн Джеймс установив унікальний рекорд НБА

Леброн Джеймс / © Associated Press

Легендарний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установив унікальний рекорд, ставши першим баскетболістом в історії НБА, який зіграв у 23 сезонах.

У ніч проти 19 листопада 40-річний "Король Джеймс" вийшов на майданчик у матчі з "Ютою Джаз", за яку виступає українець Святослав Михайлюк.

Для Джеймса це була перша поява в новому сезоні НБА, він уперше пропустив початок регулярного чемпіонату через травму.

Зігравши в цьому матчі, Леброн перевершив досягнення Вінса Картера, який провів 22 сезони в НБА у період від 1998 до 2020 року.

У своєму першому матчі після повернення Джеймс набрав 11 очок, зробив 12 передач і 3 підбирання, а його команда перемогла з рахунком 140:126.

Зазначимо, що Михайлюк розпочав поєдинок у стартовій п'ятірці "Юти Джаз" і 25 хвилин на майданчику набрав 13 очок, також зробивши три підбирання та один асист.

Джеймс є чотириразовим чемпіоном НБА: двічі він вигравав титул з "Маямі Гіт", по разу з "Клівленд Кавальєрс" та "Лос-Анджелес Лейкерс".