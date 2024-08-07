Леброн отримав удар по обличчю: визначилися півфіналісти баскетбольного турніру Олімпіади-2024

У вівторок, 6 серпня, відбулися матчі 1/4 фіналу чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади-2024.

До півфіналу Ігор у Парижі вийшли збірні Німеччини, Сербії, Франції та США.

У першому чвертьфіналі німці, які є чинними чемпіонами світу, обіграли Грецію (76:63). Найрезультативнішим гравцем матчу став Янніс Адетокунбо, однак його 22 очки не допомогли грекам вийти до наступної стадії. У складі Німеччини найкращим скорером став Франц Вагнер, який набрав 18 пунктів.

У другому чвертьфіналі серби в овертаймі перемогли Австралію (95:90). Причому в другій чверті Сербія програвала з різницею у 24 очки, але зуміла відіграти відставання – це рекордний камбек в історії Олімпійських ігор. На останніх секундах основного часу Патті Міллс закинув складну "двійку" через Ніколу Йокіча та перевів матч до екстратайму, однак там балканці дотиснули суперника. Найрезультативнішим у складі обох команд став Міллс – 26 очок. На один бал менше у Австралії набрав Джош Гідді. У сербів Йокіч приніс 21 очко і зробив 14 підбирань. В активі Богдана Богдановича 17 балів.

У третьому чвертьфіналі французи здолали Канаду (82:73). Найрезультативнішим гравцем матчу став Шей Гілджис-Александер (27 очок), проте цього виявилося замало для того, щоб його команда пройшла до півфіналу. У Франції 22 та 20 пунктів відповідно заробили Гершон Ябуселе та Ісая Кордіньє. Ще 15 очок набрав Еван Фурньє, 13 – Матіас Лессор. На рахунку Віктора Вембаньями 7 пунктів, 12 підбирань і 5 асистів.

В останньому чвертьфінальному поєдинку американці легко розібралися з Бразилією (122:87). Неприємним моментом стало пошкодження Леброна Джеймса, який у середині третьої чверті був змушений достроково завершити гру після того, як отримав удар ліктем по обличчю від суперника. Згодом йому наклали чотири шви. "Король Джеймс" провів на паркеті 17 хвилин, закінчивши матч з 12 очками, 3 підбираннями та 9 передачами. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став бразилець Бруну Кабоклу (30 очок). У складі США найбільше пунктів набрали Девін Букер (18) та Ентоні Едвардс (17).

У півфіналі Франція зіграє проти Німеччини (8 серпня, 18:30), а США протистоятимуть Сербії (8 серпня, 22:00).

Фінал олімпійського баскетбольного турніру серед чоловіків відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок – о 22:30 за київським часом.

Нагадаємо, звання чинного олімпійського чемпіона з баскетболу захищає збірна США. На Іграх-2020 у Токіо американці у фіналі обіграли Францію (87:82) та здобули четверте поспіль "золото" на ОІ.

Востаннє "Dream Team" не вигравала Олімпіаду ще 2004 року, коли у півфіналі зазнала поразки від майбутнього чемпіона, збірної Аргентини (81:89).

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