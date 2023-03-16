Ледь не повторили антирекорд: "Шахтар" зазнав краху в Нідерландах і вилетів з Ліги Європи (відео)

Донеччани не зуміли пробитися до чвертьфіналу турніру.

Донецький "Шахтар" розгромно поступився нідерландському "Феєнорду" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок у Роттердамі завершився з рахунком 7:1 .

Господарі вийшли вперед на старті зустрічі. На 9-й хвилині Сантьяго Хіменес прокинув м'яч повз двох гравців "гірників" і точно пробив у ближній кут.

На 24-й хвилині "Феєнорд" подвоїв свою перевагу. Оркун Кекчю з дальньої відстані прицільно відправив м'яч низом у дальній кут.

На 30-й хвилині "Шахтар" створив чудовий момент, аби скоротити відставання. Георгій Судаков потужно пробив здалеку, але "Феєнорд" врятувала поперечина.

А на 38-й хвилині нідерландський клуб довів справу до розгрому. Юхим Конопля зіграв рукою під час подачі з лівого флангу від Маркоса Лопеса – арбітр без вагань призначив пенальті. А Кекчю з 11-метрової позначки холоднокровно розвів м'яч і Трубіна по різних кутах.

На старті другого тайму "Феєнорд" забив учетверте. Уссама Ідріссі зі входу до лівого флангу штрафного послав м'яч у дальній кут воріт Трубіна.

На жаль, на цьому побиття української команди не скінчилося. На 60-й хвилині свій другий гол забив Ідріссі, після чого на 64-й відзначився Аліреза Джаханбахш, а на 67-й своє ім'я до протоколу матчу вписав Данілу.

На 87-й хвилині команда Ігоря Йовічевич забила гол престижу – Кевін Келсі пробив повз голкіпера господарів після передачі з глибини від Миколи Матвієнка.

Зазначимо, що "Шахтар" майже повторив свою найбільшу поразку в єврокубках. У березні 2015 року "гірники" з рахунком 0:7 програли "Баварії" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що перший поєдинок суперників у Варшаві завершився внічию – 1:1. Таким чином, за сумою двох матчів до чвертьфіналу вишов нідерландський клуб.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи заплановане на п'ятницю, 17 березня.

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