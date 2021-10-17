Ледь не спричинив бійку: гравець "Лаціо" познущався з колишнього одноклубника після скандального матчу

Інцидент трапився, коли рефері вже дав фінальний свисток.

Резонансним епізодом завершився центральний поєдинок 8-го туру італійської Серії А між римським "Лаціо" та міланським "Інтером". Захисник "орлів" Луїс Феліпе відзначився вчинком, який не на жарт розлютив команду суперників.

Перемогу в матчі здобули римляни - 3:1. Підопічні Мауріціо Саррі пропустили першими, але потім тричі вразили ворота "нерадзуррі". Після фінального свистка Феліпе вирішив відсвяткувати вольову звитягу та застрибнув на спину півзахиснику "Інтера" Хоакіну Корреа.

Joaquin Correa left Lazio and joined Inter Milan in the summer.



Inter lost 3-1 to Lazio earlier today and this happend after the game.



Elite shithousery. pic.twitter.com/kZW8lfC0Fc — Football Shithousery (@FootyRustling) October 16, 2021

Це викликало бурхливу реакцію у аргентинця та його міланських одноклубників. Вони одразу почали з'ясовувати стосунки з Феліпе. Пристрасті закипіли настільки, що на полі ледь не дійшло до рукоприкладства.

FT:



Lazio 3-1 Inter



Luiz Felipe got after match red card for teasing his friend and former teammate Joaquin Correa. #LazioInter#SerieApic.twitter.com/d2fKEIhye5 — Molatsportgist (@chubbyMO_) October 16, 2021

Зазначимо, що Корреа три роки грав за "Лаціо", але від початку цього сезону на правах оренди виступає за "Інтер". Після переходу до стану "нерадзуррі" він заявив, що з дитинства мріяв грати за "чорно-синіх". Можливо, саме через це Феліпе хотів потролити колишнього одноклубника після перемоги. Хоча сам бразилець стверджує, що просто пожартував.

Проте арбітр зустрічі був невблаганним. За свою витівку Феліпе отримав червону картку та пропустить наступний поєдинок Серії А.

Це не єдиний скандал, який трапився у поєдинку між "Лаціо" та "Інтером". На 81-й хвилині римляни забили другий гол у той момент, коли футболіст суперників продовжував тривалий час лежати на газоні після зіткнення. Гравці "Інтера" емоційно обурилися, що "орли" знехтували правилом фейр-плей і провели швидку гольову атаку.

Відеоогляд матчу

"Інтер" зазнав першої поразки в нинішньому сезоні Серії А. Команда Сімоне Індзагі з 17 балами посідає третє місце в турнірній таблиці. "Лаціо" (14 очок) піднявся на п'яту сходинку.

У наступному турі внутрішньої першості "нерадзуррі" 24 жовтня приймуть "Ювентус", а римляни у той же день на виїзді поміряються силами з "Вероною".

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