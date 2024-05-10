Ледь не сталося бійки: "Динамо" здолало "Шахтар" у юнацькому Класичному та наблизилося до чемпіонства

Перемога над "гірниками" вивела "біло-синіх" на перше місце у чемпіонаті України U-19.

Київське "Динамо" обіграло донецький "Шахтар" у центральному матчі 28-го туру юнацького чемпіонату України з футболу. Поєдинок закінчився з рахунком 1:2 на користь "біло-синіх".

Наприкінці першого тайму киян вивів уперед Андрій Маткевич. На 58-й хвилині динамівці збільшили свою перевагу – відзначився Назар Балаба.

На 62-й хвилині донеччани скоротили відставання зусиллями Миколи Огаркова, однак врятуватися від поразки не змогли.

Зазначимо, що після фінального свистка між командами ледь не спалахнула масова бійка. Гравці "Динамо" вибігли на поле і бурхливо почали святкувати перемогу, що викликало невдоволення у стані "гірників" і призвело до штовханини.

Завдяки перемозі в очному матчі "Динамо" вийшло на перше місце у чемпіонаті України U-19. За два тури до кінця "біло-сині" випереджають "гірників" на два очки.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, на “Арені Львів” відбудеться поєдинок головних команд "Шахтаря" та "Динамо". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Читайте також:

"Олімпіакос" повторно обіграв "Астон Віллу" та став другим фіналістом Ліги конференцій (відео)

Рекордна серія триває: "Баєр" здійснив камбек проти "Роми" та вийшов до фіналу Ліги Європи (відео)

"Аталанта" розгромила "Марсель" і вийшла до фіналу Ліги Європи (відео)