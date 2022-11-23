Ледь не сталося камбеку: "Шахтар" у гольовій перестрілці виграв останній матч 2022 року

"Гірники" мало не втратили перемогу над "Ворсклою", ведучи з різницею у два м'ячі.
Донецький "Шахтар" переміг полтавську "Ворсклу" в стартовому матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 3:2.
Початок матчу було відкладено через повітряну тривогу по всій території України. Команди перебували в укриттях, поки не було оголошено, що ракетна небезпека минула.
Перший тайм залишився за підопічними Ігоря Йовічевича. На 27-й хвилині голом відзначився Георгій Судаков.
На початку другої половини зустрічі перевагу "гірників" подвоїв Дмитро Криськів.
Здавалося, що жодних проблем у цьому матчі в донеччан не виникне, проте команда Віктора Скрипника зуміла повернути інтригу – на 62-й хвилині Таулант Сефері скоротив відставання полтавців, а на 75-й Артем Челядін взагалі зробив рахунок рівним.
Зазначимо, що між двома голами суперника "Шахтар" також мав чудову нагоду, але Лассіна Траоре не реалізував пенальті.
І все ж, "помаранчево-чорні" зуміли виграти цей поєдинок. У цьому їм допоміг ще один одинадцятиметровий – на 86-й хвилині точний удар з позначки завдав Михайло Мудрик.
- "Шахтар" з 30 очками закріпився на другому місці в УПЛ. "Ворскла" з 18 балами залишилася на шостій сходинці.
- Після цього матчу обидва клуби вирушили на зимову перерву. Чемпіонат поновиться 4 березня 2023 року. Тоді "гірники" зіграють із "Металістом 1925", а полтавці битимуться проти "Зорі".
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