Ледь не сталося сенсації: "Реал" драматично вирвав перемогу над дебютантом Ліги чемпіонів (відео)

"Королівський клуб" лише в компенсований час дотиснув німецький "Уніон".

Мадридський "Реал" обіграв берлінський "Уніон" у матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершився з рахунком 1:0 .

Упродовж зустрічі команда Карло Анчелотті переважала дебютанта Ліги чемпіонів у всіх компонентах. "Бланкос" завдали 30 ударів по воротах проти трьох у суперника (у площину – 7:0). Володіння м'ячем: 71% проти 29% на користь мадридців.

Проте єдиний гол "вершкові" забили аж у компенсований до другого тайму час. На четвертій з п'яти доданих арбітром хвилин після удару Федеріко Вальверде з-за меж штрафного та серії рикошетів м'яч з близької відстані добив у ворота Джуд Беллінгем.

Огляд матчу

В іншому матчі стартового туру С поміряються силами португальська "Брага" та італійський "Наполі". Цей матч також відбудеться сьогодні, 20 вересня. Початок – о 22:00 за київським часом.

У другому турі Ліги чемпіонів 3 жовтня "Реал" на виїзді зустрінеться з "Наполі", а "Уніон" прийматиме "Брагу".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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