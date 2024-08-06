Ледь не сталося сенсації: визначилися фіналісти чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024

У поєдинку за "золото" зійдуться Іспанія та Франція.

У понеділок, 5 серпня, відбулися півфінали чоловічого футбольного турніру Олімпіади-2024. За їхніми підсумками стали відомі фіналісти.

За "золото" Олімпійських ігор-2024 у фіналі позмагаються збірні Іспанії та Франції.

У першому півфінальному матчі іспанці на стадіоні "Велодром" у Марселі обіграли Марокко (2:1), а в другому французи на арені "Парк Олімпік Ліонне" у Ліоні здолали Єгипет (3:1).

Марокканці вийшли вперед на 37-й хвилині зустрічі – пенальті реалізував Суф'ян Рахімі. Однак у другому таймі іспанці переламали перебіг матчу. Спочатку на 66-й хвилині рахунок зрівняв Фермін Лопес, а потім на 85-й хвилині Хуанлу Санчес забив переможний м'яч.

В іншому півфіналі ледь не сталося сенсації. На 62-й хвилині єгиптяни повели в рахунку завдяки голу Махмуда Сабера. Лише на 83-й хвилині господарі Олімпіади змогли відігратися – Жан-Філіп Матета врятував "Ле Бле" від поразки. Гра перейшла до екстратаймів.

На самому старті першого екстратайму Єгипет залишився в меншості – другу жовту картку отримав Омар Фаєд. Підопічні Тьєррі Анрі скористалися чисельною перевагою та двічі вразили ворота суперника. На 99-й хвилині дубль оформив Матета, а на 108-й хвилині Майкл Олісе остаточно зняв питання щодо того, кому дістанеться путівка до фіналу.

Фінальний поєдинок Олімпіади-2024 між Іспанією та Францією відбудеться 9 серпня в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс". Початок – о 19:00 за київським часом.

У матчі за "бронзу" 8 серпня на стадіоні "Божуар" у Нанті зустрінуться Марокко та Єгипет. Ця гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Україна на Іграх-2024 вперше в історії була представлена у футбольному турнірі Олімпіади. Команда Руслана Ротаня поступилася Іраку (1:2), в меншості вирвала перемогу над Марокко (2:1) та програла Аргентині (0:2), не зумівши з трьома набраними очками пробитися до чвертьфіналу.

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