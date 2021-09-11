Ледь не сталося сенсації: "Зоря" перед дебютом в Лізі конференцій вирвала очко у Львові

Ледь не сталося сенсації: "Зоря" перед дебютом в Лізі конференцій вирвала очко у Львові

Команда Віктора Скрипника розписала бойову нічию з "Рухом".

Львівський "Рух" і луганська "Зоря" зіграли внічию в матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" закінчився з рахунком 1:1.

Команда Леоніда Кучука несподівано вийшла вперед у першому таймі. Андрій Борячук скористався помилкою Віталія Вернидуба і з лінії штрафного поцілив у дальній кут.

Гості довго не могли відігратися, але на 74-й хвилині все ж змогли уникнути поразки. Аллахьяр Сайядманеш виграв боротьбу у двох захисників львівського клубу та вразив ворота Юрія Паньківа.

Зазначимо, що для команди Віктора Скрипника це був останній поєдинок перед стартом у Лізі конференцій. Суперниками луганського клубу в третьому за рангом єврокубку будуть "Рома" (Італія), ЦСКА Софія (Болгарія) та "Буде-Глімт" (Норвегія). Перший матч групового етапу луганці проведуть у четвер, 16 вересня, на виїзді проти "Буде-Глімт".

"Зоря" (11 очок) піднялася на шосту сходинку в УПЛ. "Рух" (8 балів) - на восьмій позиції.

У наступному турі УПЛ луганці 19 вересня зіграють з "Чорноморцем", а "Рух" 17 вересня зійдеться з "Десною".

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