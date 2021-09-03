Ледь не відірвали ногу: Мессі дивом уникнув серйозної травми після звірячого фолу суперника (відео)

На щастя, Лео зміг дограти зустріч до кінця.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі міг отримати важку травму в матчі відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Венесуели.

На 32-й хвилині зустрічі гравець Венесуели Луїс Мартінес прямою ногою жорстко в'їхав Мессі в коліно. 34-річний аргентинець довго лежав на газоні та корчився від болю, але таки зумів піднятися та продовжити поєдинок. Лео пробув на полі до фінального свистка.

За цей грубий фол арбітр показав футболісту Венесуели червону картку, залишивши команду в меншості. У Мережі фанати обурені діями Мартінеса, який міг поставити хрест на кар'єрі шестиразового володаря "Золотого м'яча" та кумира мільйонів.

Entrada no mínimo criminosa do venezuelano no Messi. Que loucura!pic.twitter.com/2QvGx5KxFH — André Hernan (@andrehernan) September 3, 2021

Аргентина розбила Венесуелу з рахунком 3:1. Перемогу "альбіселесте" принесли голи Лаутаро Мартінеса, Хоакіна Корреа та Анхеля Корреа.

Наступний матч Мессі та Ко зіграють на виїзді проти Бразилії (5 вересня). Венесуела зійдеться з Перу (6 вересня).

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