Ледь не вийшло камбеку: "Зоря" поступилася "Маккабі" в перенесеному матчі Ліги конференцій (відео)

Луганцям не вдалося взяти реванш у суперника з Тель-Авіва.

Луганська "Зоря" зазнала поразки від "Маккабі" Тель-Авів у перенесеному матчі 3-го туру групового етапу Ліги конференцій. Поєдинок у сербському місті Бачка-Топола на стадіоні ТСЦ Арена завершився з рахунком 3:2 .

Ця гра мала відбутися ще 26 жовтня у Тель-Авіві, однак через напад терористичної організації ХАМАС та бойові дії у Секторі Гази її перенесли з території Ізраїлю на 25 листопада.

Номінальні господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+2-й хвилині Еран Захаві з-за меж штрафного красиво пробив під поперечину.

Після перерви ізраїльський клуб збільшив свою перевагу в рахунку – дубль оформив Дор Перец, відзначившись на 47-й і 60-й хвилинах.

Українська команда змогла відповісти на 71-й хвилині – Едуардо Герреро забив ударом у дальній кут після прострілу Ігоря Горбача з лівого флангу.

На 88-й хвилині команда Юрія Коваля скоротила відставання до мінімуму – Горбач забив після передачі Дениса Антюха. Однак камбеку так і не вийшло – врятуватися від поразки луганцям не вдалося.

Огляд матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря"

Буде додано пізніше

Додамо, що у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій "Зоря" у номінально домашньому матчі у польському Любліні програла "Маккабі" Тель-Авів з рахунком 1:3.

Таким чином, за два тури до фінішу "Зоря" з 4 очками посідає третє місце у групі В. "Маккабі" Тель-Авів (9 балів) йде на другій позиції. Лідирує бельгійський "Гент" (10 пунктів). Замикає квартет ісландський "Брейдаблік" (0).

У п'ятому турі Ліги конференцій луганський клуб 30 листопада на виїзді зіграє з "Гентом", а ізраїльська команда того ж дня на виїзді зійдеться з "Брейдабліком".

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

Читайте також:

"Верес" у матчі-трилері з 7 голами перервав жахливу безвиграшну серію в УПЛ

"Ліверпуль" вирвав очко проти "Манчестер Сіті" в АПЛ – Голанд встановив черговий рекорд (відео)

"Кривбас" подужав "Минай" і вибрався на вершину УПЛ (відео)