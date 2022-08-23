Ледь не зламав ногу: Ракицький заробив перше вилучення в Туреччині через моторошний підкат (відео)

Цей інцидент трапився під завісу поєдинку. На 82 хвилині 32-річний центральний захисник пішов у грубий підкат та досить справедливо "заробив" вилучення.

Ракицький зіграв настільки грубо, що міг навіть зламати опоненту ногу. Зазначимо, що спершу головний арбітр показав жовту картку, але після відеоповтору змінив своє рішення. Ракицький побачив перед собою пряму червону картку. Ярослав змусив свою команду, яка і так поступалась, грати у меншості.

Цікаво, що українець з іронічною посмішкою на обличчі не зрозумів такого жорсткого рішення рефері та попрямував у підтрибунне приміщення.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Rakitskiy, VAR incelemesi sonucunda 82. dakikada direkt kırmızı gördü.



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Сам матч завершився перемогою "Фенербахче" з рахунком 4:2;

За нову команду, до якої Ракицький перебрався наприкінці липня, він відіграв в усіх трьох турах. Вже встиг запам'ятатись двома жовтими та однією червоною картками. Загалом провів на полі 262 хвилини.

Ракицький є вихованцем "Шахтаря", у складі "помаранчево-чорних" він провів понад 300 матчів. У січні 2019 року після 10 років виступів за першу команду "гірників" Ярослав перейшов до пітерського "Зеніта", через що перестав викликатися до збірної України.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Ярослав розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня держава розпочала проти України.

У квітні 2022 року Ракицький долучився до "Шахтаря" для участі у благодійних матчах. ЗМІ повідомляли, що захисник може повернутися до "гірників", однак цей перехід зірвався.