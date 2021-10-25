Ледве виніс ноги: фанати "Барселони" атакували автомобіль із головним тренером після поразки від "Реала" (відео)

Ледве виніс ноги: фанати "Барселони" атакували автомобіль із головним тренером після поразки від "Реала" (відео)

Вони не пробачили йому результат матчу в Ель Класико.

Досить неприємний інцидент трапився з головним тренером іспанської " Барселони " Рональдом Куманом після домашнього матчу 10-го туру Ла Ліги проти мадридського "Реала".

Зазначимо, що каталонці зазнали мінімальної поразки від свого найзапеклішого опонента з рахунком 1:2. У зв'язку з цим, вболівальники "блаугранас" вирішили "тепло" проводити керманича команди зі стадіону.

Вони з усіх сторін обступили автомобіль нідерландця та почали голосно йому кричати. Хтось навіть кидав у бік машини сторонні предмети та бив ногами і руками транспортний засіб. Як наслідок, Куман зумів покинути місце інциденту з певними труднощами. Утім, все для нього обійшлося без жодних наслідків.

До вашої уваги відео з цим епізодом.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto — Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

Пізніше, в "Барселоні" виступили з заявою щодо поведінки вболівальників.

"ФК Барселона публічно засуджує насильницькі та зневажливі дії, які пережив наш менеджер, покидаючи "Камп Ноу". Клуб вживатиме заходів безпеки та дисциплінарних заходів, щоб подібні прикрі події більше не повторювалися", - йдеться в повідомленні.

FC Barcelona publicly condemns the violent and disdainful acts that our manager experienced when leaving the Camp Nou. The Club will take security and disciplinary measures so that such unfortunate events do not happen again. — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2021

Під Куманом вже тривалий час "хитається" крісло головного тренера. Невдача з "Реалом" може призвести до його звільнення;

Після поразки від Королівського клубу "Барселона" опустилася на дев'яте місце турнірної таблиці Ла Ліги. Після дев'яти зіграних поєдинків у їхньому активі 15 балів та матч у запасі.

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