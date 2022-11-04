Легенда "Барселони" раптово оголосив про завершення професійної кар'єри (відео)

35-річний захисник каталонської "Барселони" Жерар Піке несподівано вирішив завершити кар'єру футболіста.

Про це він заявив на своїй сторінці в Instagram.

"Ви, круті, дали мені все, і тепер, коли мрії тієї дитини здійснилися, я хочу сказати вам, що настав час замкнути це коло. Я завжди казав, що після Барси іншої команди не буде. Так все і буде. Цієї суботи буде моя остання гра на Камп Ноу", – сказав Піке у зворушливому відео.

Останнім матчем захисника стане поєдинок "Барселони проти "Альмерії". Гра відбудеться у суботу, 5 листопада.

На заяву Піке відреагував президент "Барселони" Жуан Лапорта.

"Це рішення ухвалив сам Піке, а його відео вийшло дуже зворушливим. Він завжди буде еталоном для всіх. Жерар – беззаперечний фанат Барселони. Він доягнув значних висот і завжди буде частиною Барси.

Буде так, як хоче Жерар. Угода перебуває в процесі завершення. Він дуже хоче допомогти клубу. Ми зробимо все, щоб процес його відходу був якомога кращим", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Піке – вихованець "Барселони", але ще в юному віці перейшов до "Манчестер Юнайтед". Саме там він дебютував на клубному професійному рівні. 2008 року Жерар повернувся до "Барселони" і відтоді зіграв за команду понад 390 матчів.

Він тричі виграв з "Барселоною" Лігу чемпіонів, вісім разів – чемпіонат Іспанії, сім разів – Кубок Іспанії, шість разів – Суперкубок Іспанії. Також Піке тричі підіймав над головою Суперкубок УЄФА і трофей клубного чемпіона світу.

З "Манчестер Юнайтед" він ставав переможцем Ліги чемпіонів та чемпіоном Англії. Вигравав кубок Ліги і Суперкубок країни.

2010 року Піке у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу.

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