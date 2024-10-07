Легенда "Барселони" та збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Колишній півзахисник "Барселони" та збірної Іспанії Андрес Ін'єста завершив кар'єру футболіста.

Про це 40-річний іспанець оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Ін'єста – вихованець "Барселони", за яку виступав від 2001 до 2018 року. Від 2018-го до 2023-го він грав за японський "Віссел Кобе", а від 2023-го до 2024-го захищав кольори клубу "Емірейтс" з ОАЕ.

Разом з "Барселоною" хавбек здобув 32 трофеї: 4 рази виграв Лігу чемпіонів, 9 разів трумфував у чемпіонаті Іспанії, 6 разів ставав володарем Кубка Іспанії, 7 разів – Суперкубка Іспанії, тричі – Суперкубка УЄФА, три рази вигравав Клубний чемпіонат світу.

У складі "Віссел Кобе" він став чемпіоном Японії, володарем Суперкубка Японії та Кубка Імператора.

Зі збрною Іспанії він двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012) та одного разу чемпіоном світу (2010).

Раніше повідомлялося, що футбольну кар'єри у 31 рік завершив чемпіон світу-2018 та чотириразовий переможець Ліги чемпіонів французький захисник Рафаель Варан.

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