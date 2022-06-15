Легенда боксу і шанувальник Путіна з російським паспортом відповів на критику від Володимира Кличка

Колишній чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Рой Джонс-молодший відреагував на критику від легендарного українського боксера Володимира Кличка.

Нещодавно Володимир Кличко дорікнув американцю за те, що у вересні 2015 року той отримав російське громадянство, а також зустрічався з російським диктатором Володимиром Путіним і відвідував тимчасово окупований Крим. Після цього Джонсу заборонили в'їзд до України.

"Багато людей продовжують говорити божевільні речі. Кличко намагається затягнути мене до політичного світу, але я не маю жодного стосунку до політики. Я не знаю, що ти там говориш про політику, але якщо ти хочеш битися, можеш мені зателефонувати. Я маю на увазі, що все добре.

Чому ти націлився на мене? Я не маю жодного стосунку до цього. У мене є люди з обох боків. Я нікого не хочу бачити на війні, тому що Ломаченко - один з моїх улюблених боксерів. Думаєш, я хочу дивитися, як він воює з Росією? У мене є 25 осіб, яких я треную в Росії, діти-любителі, які не мають нічого спільного з цим. Я теж співчуваю цим дітям.

Я нікого не хочу бачити на війні. Ти не єдина людина, у якої проблеми. Не намагайся втягнути мене в це. Я не знаю, чому в Україні внесли мене до чорного списку за відвідування Криму. 2015 року я навіть цього не розумів.

Оскільки я займаюся боксом, а ти хочеш загострити атмосферу, ти можеш прийти і отримати бій. В іншому разі я не хочу чути, про що ти говориш", - передає слова Джонса Boxing Scene.

Читайте також:

"Соромно, що я грав у Росії": скандальний футболіст Селезньов визнав свою помилку

"Може, мене посадять або уб'ють, але я проти війни": екскапітан збірної Росії з футболу засудив вторгнення до України

Зірковий український футболіст про росіян: це максимально деградована нація, це не люди