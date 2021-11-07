Легенда боксу видовищно знищив суперника і став абсолютним чемпіоном світу: відео нокауту

Легенда боксу видовищно знищив суперника і став абсолютним чемпіоном світу: відео нокауту

Сауль Альварес об'єднав усі головні титули в другій середній вазі.

Мексиканець Сауль Альварес, якого авторитетний журнал The Ring неодноразово визнавав найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії, нокаутом переміг американця Калеба Планта в бою за звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.

Бій відбувся в Лас Вегасі на MGM Grand Garden Arena і закінчився в 11-му раунді . Канело затиснув втомленого суперника біля канатів і швидкою серією ударів повалив його на канвас. Плант знайшов сили піднятися з нокдауну, проте мексиканець одразу кинувся добивати його і потужною атакою нокаутував американця.

Відео нокауту в бою Альварес - Плант

Відеоогляд поєдинку Альварес - Плант

Нокаутувавши Планта, легендарний мексиканець додав до своїх титулів (WBC, WBA, WBO) четвертий пояс IBF, який належав американцю.

Канело став сьомим боксером в історії, який об'єднав усі пояси в одному дивізіоні. Раніше подібне змогли зробити Бернард Хопкінс, Джермейн Тейлор, Теренс Кроуфорд, Олександр Усик, Теофімо Лопес та Джош Тейлор.

У послужному списку 31-річного Альвареса 57 перемог (39 - нокаутом) у 60 боях на професійному рингу. Також на його рахунку одна поразка та 2 нічиї.

Для 28-річного Планта ця поразка стала першою в професійній кар'єрі. До цього він провів 21 поєдинок і здобув 21 перемогу (12 - нокаутом).

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