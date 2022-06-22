Легенда боксу висловив захоплення Віталієм Кличком: наразі триває найбільший бій у його житті

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс у річницю епічного бою з Віталієм Кличком висловив захоплення українцем.

Британець наголосив на тому, що зараз для Кличка-старшого на фоні повномасштабного вторгнення РФ триває найважливіший бій у його житті.

Відповідний допис Льюїс зробив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"За інших умов 21 червня я би написав пост про річницю мого бою з Віталієм Кличком, однак сьогодні я просто хочу відсалютувати йому. Зараз триває найбільший бій у його житті. І жертви, на які він пішов, аби служити українському народу, не просто похвальні. Вони – захоплюючі.

Потрібно багато відваги, аби вийти в боксерський ринг. Як бійці ми знаємо, що кожен наш бій може бути останнім. Але відвага відстоювати свою країну і своїх людей, як робить це сьогодні Кличко, потребує зовсім іншого рівня сміливості та любові. Тож, 21 червня я шлю вітання моєму другу Віталію. Нехай береже тебе бог і благословляє миром, любов’ю та щастям!", - написав Льюїс.

Додамо, що Віталій Кличко та Льюїс зустрілися в ринзі у червні 2003 року. Бій закінчився перемогою британського боксера. Тоді майбутній мер Києва вів на записках суддів, але поєдинок зупинили в шостому раунді через глибоке розсічення в українця.

Льюїс завершив кар'єру з 41 перемогою в активі, а також 2 поразками і 1 нічиєю;

Віталій Кличко, своєю чергою, провів у рингу 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги (53 - нокаутом) та зазнав п'ятьох поразок.

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