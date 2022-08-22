Легенда боксу закликав Усика та Ф'юрі провести бій за абсолютне чемпіонство - промоутер британця вже говорить про організацію поєдинку

Легендарний британець Леннокс Льюїс звернувся до чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика. Промоутер Ф'юрі вже готовий організовувати бій.

Колишній чемпіон світу Леннокс Льюїс жадає побачити поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це британець написав на своїй сторінці у Twitter.

"Гей, хлопці, ми можемо нарешті дати фанатам бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі? 19 років – це великий термін і фанати заслуговують на це. Давайте зробимо це!", - закликав він.

В той же час cпівпромоутер Ф’юрі та очільник Top Rank Боб Арум заявив, що влаштувати бій між британцем та українцем буде нескладно.

"Влаштувати бій буде нескладно. Я поговорив з Егісом Клімасом, щоб привітати його. Ми повинні зустрітися та обговорити це разом. Питання лише у тому, де провести бій", - цитує Арума ESPN.

Також Арум заявив, що гонорар у цьому поєдинку має бути розділений 50 на 50.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі може відбутися наприкінці 2022 року.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри;

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