Легенда "Челсі" розхвалив Миколенка за гру з "Ліверпулем", згадавши про Україну

Так, керманич "ірисок" відзначив гру 23-річного лівого захисника та заявив, що йому вдалося "закрити" лідера "Ліверпуля" - Мохамеда Салаха. Окрім того, Лемпард відзначив виступ Миколенка на фоні війни в Україні.

Слова тренера "Евертона" наводить DailyMail.

"Ми не можемо зрозуміти, з чим має справу Миколенко за межами футбольного поля. З огляду на те, що відбувається в його країні, він дуже добре з цим справляється.

Коли я тільки прийшов до клубу, він недовго був тут. У мене було запитання: Чи підходить він до цієї ліги? Я сидів і провів з ним багато розмов, переглядав його гру. Ми знайшли ті моменти, через які ми й підписали його. Я побачив його зростання як у захисті, так і в нападі.

Граючи проти одного з найкращих гравців у світі Салаха, Миколенко провів неймовірний матч", - сказав Лемпард.

Зазначимо, що сама дуель "Евертона" та "Ліверпуля" завершилася безгольовою нічиєю з рахунком 0:0. Що стосується Миколенка, то він вийшов на поле у стартовому складі та відіграв увесь матч.

"Евертон" з чотирма балами розташувався на 14-й сходинці в чемпіонаті АПЛ. У наступному турі "іриски" на виїзді зіграють з лідером "Арсеналом", за який виступає українець - Олександр Зінченко. Ця гра відбудеться в неділю, 11 вересня;

Цього сезону на рахунку Миколенка шість поєдинків за "Евертон" та поки жодної результативної дії.

Додамо, що до складу колективу з Ліверпуля Віталій перебрався взимку з київського "Динамо" за понад 23 мільйони євро.