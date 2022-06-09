Легенда "Динамо" про росіян: у них є цей карлик-дебіл Володька, і ось вони моляться на нього

Відомий футболіст київського "Динамо" Максим Шацьких висловився про мешканців РФ.

Так, легендарний гравець "біло-синіх" розповів про своє ставлення до росіян на фоні війни в Україні.

"У мене всі друзі, які у Росії, вони всі правильні. Ні від одного я не чув, щоб хтось підтримував чи вітав це неподобство. Складно їм висловлювати все це вголос, бо до в'язниці ніхто не хоче. Вони самі шоковані і не розуміють, що може бути в XXI столітті таке неподобство.

Інших у мене знайомих там немає, які могли б хоч здалеку підтримувати цю жахливу війну. Є там адекватні люди, їм складно це говорити вголос, бо там достатньо міліціонерів, нацгвардії. Ну, радянський союз... Зомбовані люди і важко їх переконати.

Якби я цю картинку 25 років дивився по телевізору, напевно, я теж вірив би в це. Я їх розумію, з одного боку, але є розсудливість і розум. Розумна людина завжди подивиться якісь альтернативні ресурси та просто зробить висновки. Чи безпосередньо запитає у своїх родичів чи друзів з України, щоб дізнатися правду з перших вуст.

А більшість вони не хочуть, їм складно. В них є цей карлик-дебіл Володенька. І ось вони моляться на нього і нічого не хочуть чути. Ось він, як сказав, так і буде. Значить це правильно. Вони так живуть, вони живуть у такому світі", - цитує слова Шацьких FanDay.

Нагадаємо, що Максим є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України, забивши 124 м'ячі у футболках "Динамо", "Арсеналу", "Чорноморця" та "Говерли".

Читайте також:

"Дякуємо, що даєте нам можливість грати": збірна України з мініфутболу потужно звернулася до ЗСУ (відео)

Бойкот агресорам: РФ і Білорусь усунули від Генеральної асамблеї Європейських олімпійських комітетів

"Вірю в те, що Донбас звільнять від окупантів": Верняєв відвідав благодійний захід на підтримку ЗСУ