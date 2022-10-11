Легенда "Динамо" увійшов до топ-100 футболістів усіх часів за версією авторитетного видання

Британський журнал FourFourTwo склав список 100 найкращих гравців в історії футболу. Місце в ньому знайшлося знаменитому форварду київського "Динамо" та збірної України Олегу Блохіну.

У представленому рейтингу український футболіст розташувався на 52-му місці .

Цікаво, що двоє інших українських володарів "Золотого м'яча" - Ігор Бєланов та Андрій Шевченко до списку з топ-100 футболістів в в історії не увійшли.

Очолив рейтинг найкращих гравців усіх часів аргентинський нападник Ліонель Мессі. На другому місці - ще один легендарний форвард збірної Аргентини Дієго Марадона. На третій позиції - португальський бомбардир Кріштіану Роналду.

До першої десятки також увійшли: Пеле (Бразилія), Зінедін Зідан (Франція), Йоган Кройф (Нідерланди), Джордж Бест (Англія), Франц Беккенбауер (Німеччина), Ференц Пушкаш (Угорщина) та Роналдо (Бразилія).

Повний список топ-100 футболістів усіх часів від журналу FourFourTwo можна побачити за посиланням.

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