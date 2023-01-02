Легенда "Дніпра" та ексфутболіст збірної України оголосив про завершення кар'єри

Український півзахисник Сергій Кравченко завершив кар'єру гравця.

Про це повідомляється на офіційному сайті одеського "Чорноморця", який був останнім клубом 39-річного футболіста.

"Ну ось і все. Капітан одеського клубу йде. Позаду яскрава кар'єра, врожайна на події. Кар'єра, в якій було все – золоті медалі чемпіонату, матчі за національну збірну та в єврокубках. А крапка була поставлена в Одесі.

Ми дякуємо Сергію Кравченку за час, що він провів в команді. Його поведінка на полі під час матчів та тренувань завжди була взірцем для молодих виконавців. Успіхів і перемог на тренерському шляху вам, Сергію Сергійовичу", – йдеться в повідомленні "моряків".

Кравченко є вихованцем донецького "Шахтаря". Протягом кар'єри він захищав кольори "Дніпра", "Динамо", "Ворскли", "Волині", "Дніпра-1", "Чорноморця", а також азербайджанського "Карабаха". Також на його рахунку 10 матчів за збірну України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кравченко стане помічником Руслана Ротаня, який у грудні минулого року очолив "Олександрію".

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