"Легенда": гравець збірної Англії не стримав захоплення від обіймів Шевченка після матчу Євро-2020

"Легенда": гравець збірної Англії не стримав захоплення від обіймів Шевченка після матчу Євро-2020

Англійський футболіст присвятив керманичу "синьо-жовтих" пост у соцмережах.

Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш висловився про головного тренера збірної України Андрія Шевченка після матчу 1/4 фіналу Євро-2020, в якому підопічні Гарета Саутгейта здобули розгромну перемогу (4:0) та вийшли до півфіналу.

Як тільки пролунав фінальний свисток, Шевченко з'явився на полі "Стадіо Олімпіко" в Римі, щоб подякувати своїм футболістам за гру. Незважаючи на поразку, керманич української збірної був люб'язним і з суперниками.

Він підійшов і тепло обійняв хавбека "Трьох левів" Гріліша, який залишився в цьому поєдинку на лаві запасних.

"Дякую за приємні слова, легендо! Який гравець був, і яка людина", - не приховував емоцій від зустрічі з Шевченком лідер "Астон Вілли".

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa — Jack Grealish (@JackGrealish) July 3, 2021

Раніше повідомлялося, що Шевченко прокоментував поразку від Англії та висловився про своє майбутнє в збірній України.

У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію ( 2:1 ). Поєдинок відбудеться 7 липня (22:00) на "Вемблі".

яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію ( ). Поєдинок відбудеться 7 липня (22:00) на "Вемблі". В іншому матчі 1/2 фіналу 6 липня (22:00) в Лондоні зустрінуться Італія та Іспанія .

та . Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, на арені "Вемблі" в Лондоні. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.

Як писав ТСН Проспорт, підсумки виступу української збірної на Євро-2020 підбив капітан команди Андрій Ярмоленко.

Сенсаціїї не сталося: збірна Англії розгромила національну команду України у чвертьфіналі Євро-2020

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