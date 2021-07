"Легенда": гравець збірної Англії не стримав захоплення від обіймів Шевченка після матчу Євро-2020

Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш висловився про головного тренера збірної України Андрія Шевченка після матчу 1/4 фіналу Євро-2020, в якому підопічні Гарета Саутгейта здобули розгромну перемогу (4:0) та вийшли до півфіналу.

Як тільки пролунав фінальний свисток, Шевченко з'явився на полі "Стадіо Олімпіко" в Римі, щоб подякувати своїм футболістам за гру. Незважаючи на поразку, керманич української збірної був люб'язним і з суперниками.

Він підійшов і тепло обійняв хавбека "Трьох левів" Гріліша, який залишився в цьому поєдинку на лаві запасних.

"Дякую за приємні слова, легендо! Який гравець був, і яка людина", - не приховував емоцій від зустрічі з Шевченком лідер "Астон Вілли".

Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa