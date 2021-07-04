"Легенда": гравець збірної Англії не стримав захоплення від обіймів Шевченка після матчу Євро-2020

Англійський футболіст присвятив керманичу "синьо-жовтих" пост у соцмережах.
Півзахисник збірної Англії Джек Гріліш висловився про головного тренера збірної України Андрія Шевченка після матчу 1/4 фіналу Євро-2020, в якому підопічні Гарета Саутгейта здобули розгромну перемогу (4:0) та вийшли до півфіналу.
Як тільки пролунав фінальний свисток, Шевченко з'явився на полі "Стадіо Олімпіко" в Римі, щоб подякувати своїм футболістам за гру. Незважаючи на поразку, керманич української збірної був люб'язним і з суперниками.
Він підійшов і тепло обійняв хавбека "Трьох левів" Гріліша, який залишився в цьому поєдинку на лаві запасних.
"Дякую за приємні слова, легендо! Який гравець був, і яка людина", - не приховував емоцій від зустрічі з Шевченком лідер "Астон Вілли".
Thank you for the nice words legend! ❤️ what a player he was and what a man! ⚽️❤️ pic.twitter.com/hot8rTnnGa— Jack Grealish (@JackGrealish) July 3, 2021
Раніше повідомлялося, що Шевченко прокоментував поразку від Англії та висловився про своє майбутнє в збірній України.
- У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1). Поєдинок відбудеться 7 липня (22:00) на "Вемблі".
- В іншому матчі 1/2 фіналу 6 липня (22:00) в Лондоні зустрінуться Італія та Іспанія.
- Фінальний матч Євро-2020 відбудеться у неділю, 11 липня, на арені "Вемблі" в Лондоні. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом.
Як писав ТСН Проспорт, підсумки виступу української збірної на Євро-2020 підбив капітан команди Андрій Ярмоленко.