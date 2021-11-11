Легенда "Ліверпуля" Джеррард очолив один із найтитулованіших клубів АПЛ

Його угода з новою командою розрахована до кінця червня 2024 року.
Зірковий ексфутболіст "Ліверпуля" Стівен Джеррард офіційно став новим головним тренером "Астон Вілли".
Про це повідомив офіційний сайт клубу.
Зазначається, що Джеррард поставив підпис під контрактом з "Астон Віллою", який розрахований до 30 червня 2024 року, тобто на 2,5 роки. Деталі угоди бірмінгемці не оголосили. Sky Sports стверджує, що колишній клуб Джеррарда "Рейнджерс" отримає за 41-річного тренера та його помічника Гаррі Макалістера від 3,25 до 4 млн фунтів компенсації.
Ось, як своє призначення прокоментував й сам Джеррард.
"Астон Вілла" — клуб з багатою історією та традиціями в англійському футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що став його новим головним тренером.
У моїх розмовах з Нассефом, Весом та іншими членами правління було видно, наскільки амбітні їхні плани щодо клубу, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти їм досягти своїх цілей.
Я хотів би висловити щиру подяку всім, хто пов’язаний із "Глазго Рейнджерс" за те, що вони дали мені можливість керувати таким культовим футбольним клубом. Допомагаючи їм здобути рекордний 55-й титул чемпіона, завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Я хотів би побажати гравцям, персоналу та вболівальникам всього найкращого в майбутньому", - сказав Джеррард.
Дебютує на новому для себе місці Джеррард 20 листопада, коли "Астон Вілла" в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги прийме "Брайтон".
- Джеррард працював із шотландським "Рейнджерсом" від травня 2018 року. За цей час він виграв титул Чемпіона Шотландії. Сталося це в сезоні 2020/21;
- Після 11 турів в активі "Астон Вілли" всього десять набраних очок та 16 сходинка в турнірній таблиці.
Додамо, що "Астон Вілла" є одним із найстаріших футбольних клубів Англії та водночас одним із найтитулованіших. В активі колективу з Бірмінгема сім перемог у рамках внутрішньої першості (п'ятий показник) та 22 титули (восьмий показник) в історії загалом.