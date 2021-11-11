Легенда "Ліверпуля" Джеррард очолив один із найтитулованіших клубів АПЛ

Його угода з новою командою розрахована до кінця червня 2024 року.

Зірковий ексфутболіст "Ліверпуля" Стівен Джеррард офіційно став новим головним тренером " Астон Вілли ".

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Зазначається, що Джеррард поставив підпис під контрактом з "Астон Віллою", який розрахований до 30 червня 2024 року, тобто на 2,5 роки. Деталі угоди бірмінгемці не оголосили. Sky Sports стверджує, що колишній клуб Джеррарда "Рейнджерс" отримає за 41-річного тренера та його помічника Гаррі Макалістера від 3,25 до 4 млн фунтів компенсації.

twitter.com/AVFCOfficial

Ось, як своє призначення прокоментував й сам Джеррард.

"Астон Вілла" — клуб з багатою історією та традиціями в англійському футболі, і я надзвичайно пишаюся тим, що став його новим головним тренером.

У моїх розмовах з Нассефом, Весом та іншими членами правління було видно, наскільки амбітні їхні плани щодо клубу, і я з нетерпінням чекаю, щоб допомогти їм досягти своїх цілей.

Я хотів би висловити щиру подяку всім, хто пов’язаний із "Глазго Рейнджерс" за те, що вони дали мені можливість керувати таким культовим футбольним клубом. Допомагаючи їм здобути рекордний 55-й титул чемпіона, завжди буде займати особливе місце в моєму серці. Я хотів би побажати гравцям, персоналу та вболівальникам всього найкращого в майбутньому", - сказав Джеррард.

Дебютує на новому для себе місці Джеррард 20 листопада, коли "Астон Вілла" в рамках 12-го туру англійської Прем'єр-ліги прийме "Брайтон".

Джеррард працював із шотландським "Рейнджерсом" від травня 2018 року . За цей час він виграв титул Чемпіона Шотландії. Сталося це в сезоні 2020/21;

. За цей час він виграв титул Чемпіона Шотландії. Сталося це в сезоні 2020/21; Після 11 турів в активі "Астон Вілли" всього десять набраних очок та 16 сходинка в турнірній таблиці.

Додамо, що "Астон Вілла" є одним із найстаріших футбольних клубів Англії та водночас одним із найтитулованіших. В активі колективу з Бірмінгема сім перемог у рамках внутрішньої першості (п'ятий показник) та 22 титули (восьмий показник) в історії загалом.

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