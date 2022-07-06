Легенда "Манчестер Юнайтед" та збірної Англії закликав Бориса Джонсона піти у відставку

Легенда "червоних дияволів" на своїй сторінці в Twitter заявив, що Джонсон повинен залишити посаду прем'єр-міністра. Обурення Невілла спричинене тим, що політик нібито намагається втриматися у своєму кріслі.

"Той факт, що він тримається за місце та не йде у відставку, означає, що він отримає болісний і неприємний кінець свого сумного перебування на посаді прем'єр-міністра. Що він і заслуговує.

Він повинен прийти на PMQ і піти у відставку (Prime Minister's Questions, засідання Палати громад, на якому прем'єр-міністр відповідає на запитання народних депутатів - прим.)", - написав Гарі у Twitter.

47-річний Невілл працює футбольним експертом на телебаченні. Всю свою кар'єру він виступав за "Манчестер Юнайтед". На його рахунку 602 поєдинки за "манкуніанців" у всіх турнірах. Гарі двічі вигравав з клубом Лігу чемпіонів і 8 разів ставав переможцем АПЛ.

Нагадаємо, раніше 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти у відставку. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися на посаді. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

До слова, раніше Джонсон заявив, що залишиться на посаді, навіть якщо всі члени Кабміну підуть у відставку.

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