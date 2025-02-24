Легенда НХЛ назвав Путіна "найбільшим злочинцем сучасності" та подякував українцям за захист Європи

Легендарний чеський хокеїст Домінік Гашек висловив подяку Україні, яка продовжує боротися проти російських загарбників.

Дворазовий володар Кубка Стенлі з нагоди третіх роковин повномасштабного російського вторгнення присвятив українському народу зворушливий пост у соцмережі Х.

Він назвав президента РФ Володимира Путіна "найбільшим злочинцем сучасності" та подякував українцям, які ціною власних життів боронять від "російського імперіалістичного ворога" не лише свою країну, а і всю Європу.

"Як колишній професійний хокеїст НХЛ і багаторазовий учасник Олімпійських ігор, і як громадянин Чехії, яка є частиною ЄС, хочу сказати це напередодні третьої річниці від початку російської імперіалістичної війни проти вільної демократичної країни України.

Я хотів би подякувати президенту Зеленському і, насамперед, усьому українському народу, який захищає (і щодня ставить на кін і втрачає життя) як свою країну, так і всю Європу від російського імперіалістичного ворога на чолі з найбільшим злочинцем сучасності Путіним.

Завдяки вам моя країна і мої співгромадяни можуть зараз жити мирно на нашій території. Ви заслуговуєте на найбільше визнання та максимальну підтримку від нас, яку неможливо виразити лише грошима", – написав видатний хокеїст.

Наприкінці публікації Гашек закликав поділитися нею "з усіма фанатами, друзями та тими, кому не байдужа демократія, кому не байдуже майбутнє наступних поколінь".

Зазначимо, що Гашек активно підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Раніше він жорстко розніс НХЛ за відмову відсторонити хокеїстів з держави-агресорки, а також засудив допущення росіян до Олімпіади-2024 в Парижі.

Раніше повідомлялося, що чемпіон світу з біатлону Ендре Стремсгейм підтримав Україну в треті роковини повномасштабного російського вторгнення.

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