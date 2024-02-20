"Легенда проти воїна": опубліковано ефектне промо чемпіонського бою Ломаченко – Камбосос (відео)

12 травня українець та австралієць битимуться за вакантний титул IBF у легкій вазі.

Промоутерська компанія Top Rank представила яскравий проморолик майбутнього бою між ексчемпіоном світу у трьох дивізіонах Василем Ломаченком та колишнім абсолютним чемпіоном у легкій вазі Джорджем Камбососом.

До відео увійшли найкращі моменти попередніх поєдинків за участю обох боксерів.

"Легенда проти воїна", – підписали промо на сторінках Top Rank у соцмережах.

Поруч зі словом "легенда" зображений прапор України, а біля слова "воїн" – австралійський прапор.

Поєдинок Ломаченко – Камбосос відбудеться 12 травня в австралійському місті Перт. На кону стоятиме вакантний титул IBF у легкій вазі.

Ломаченко – Камбосос: останні бої та послужний список

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року, коли одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада минулого року Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі – WBC, WBA, IBF та WBO.

Камбосос у своєму останньому бою у липні 2023 року переміг британця Максі Г'юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 36-річного Ломаченка 17 перемог (11 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 – нокаутом) і 2 поразки.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Ломаченко – Камбосос.

Читайте також:

"Приїдуть російські кілери": Камбосос розповів, як готуватиметься до титульного бою з Ломаченком

Усик – Ф'юрі: букмекери змінили котирування після перенесення бою за звання абсолютного чемпіона світу

Нокаут у другому раунді: непереможний український боксер успішно захистив чемпіонський титул