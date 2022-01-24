Легенда "Реала" Рамос відзначився дебютним голом у складі ПСЖ (відео)

Іспанцю знадобилося п'ять поєдинків, аби забити за новий клуб.

Зірковий іспанський захисник Серхіо Рамос забив свій перший гол у футболці "Парі Сен-Жермен".

35-річний оборонець парижан відзначився в домашньому матчі Чемпіонату Франції з "Реймсом". На 62-й хвилині він заштовхав м'яч до сітки воріт суперника після подачі з кутового.

Для Рамоса це був п'ятий матч за ПСЖ. Початок сезону ветеран пропустив через травму, тому встиг провести лише чотири поєдинки в чемпіонаті та один в Кубку Франції. Також це перша результативна дія іспанця за паризьку команду.

ПСЖ знищив "Реймс" з рахунком 4:0. Після 22 зіграних матчів команда Маурісіо Почеттіно впевнено лідирує в Лізі 1, на 11 очок випереджаючи "Ніццу". "Реймс" посідає 14-ту сходинку.

Раніше Рамос виступав за "Реал", в який перейшов із "Севільї" у 2005 році. Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофеї, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

у 2005 році. Із "вершковими" Серхіо завоював 22 трофеї, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії. У футболці "бланкос" Рамос зіграв у 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. У сезоні-2020/21 він провів 21 матч за "вершкових", на його рахунку 4 голи і 1 результативна передача. У вересні 2020-го Рамос встановив рекорд - він став найрезультативнішим захисником в історії збірних - 23 м'ячі за національну команду.

- він став найрезультативнішим захисником в історії збірних - 23 м'ячі за національну команду. У листопаді Серхіо побив європейський рекорд за кількістю матчів за національну команду, обійшовши легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона (176 матчів).

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