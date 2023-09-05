Легенда "Реала" та збірної Іспанії Рамос офіційно повернувся до рідного клубу

Знаменитий іспанський захисник Серхіо Рамос продовжить кар'єру в "Севільї".

Про підписання 37-річного футболіста "нервіонці" оголосили на офіційному сайті.

Угода екскапітана мадридського "Реала" та збірної Іспанії із "Севільєю" розрахована на один сезон.

Рамос перебрався до андалусійського клубу у статусі вільного агента. Цього літа він залишив французький ПСЖ, у складі якого провів два сезони.

Раніше повідомлялося, що Рамос мав пропозиції із Саудівської Аравії, проте іспанець вирішив повернутися на батьківщину.

Зазначимо, що "Севілья" – рідний клуб Рамоса. Саме тут він розпочинав свою професійну кар'єру перед тим, як 2005 року перейшов до "Реала". Захисник встиг зіграти за "нервіонців" 50 матчів, забивши три голи.

У складі "Реала" він відіграв 16 сезонів. За мадридський клуб Серхіо зіграв у 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. Із "вершковими" Рамос завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

Від літа 2021 року Рамос виступав за ПСЖ. У футболці французького клубу захисник провів 58 матчів і забив 6 голів. Серхіо двічі виграв з парижанами чемпіонат Франції та один раз став переможцем Суперкубка країни.

У складі збірної Іспанії Серхіо відіграв 180 матчів, у яких забив 23 голи. Він є найкращим захисником-бомбардиром в історії національних команд.

Додамо, що "Севілья" провально розпочала новий сезон Ла Ліги, програвши всі три матчі. Наразі чинний переможець Ліги Європи замикає турнірну таблицю чемпіонату Іспанії.

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