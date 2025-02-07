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Легенда "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Рамос знайшов новий клуб

Легенда "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Рамос знайшов новий клуб

Серхіо Рамос / Фото: x.com/Rayados

38-річний іспанець продовжить кар'єру в чемпіонаті Мексики.

Колишній захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос став гравцем мексиканського "Монтеррея".

Про підписання 38-річного іспанця мексиканський клуб оголосив на своєму офіційному сайті. Контракт гравця розрахований на один рік, до лютого 2026-го.

Рамос приєднався до "Монтеррея" на правах вільного агента. Влітку 2024-го захисник залишив "Севілью" та відтоді перебував без клубу.

У мексиканському клубі Серхіо взяв собі 93-й ігровий номер – на честь гола, забитого за мадридський "Реал" на 93-й хвилині у фіналі Ліги чемпіонів-2013/14 проти "Атлетіко" (4:1). Тоді Рамос у компенсований час зрівняв рахунок і перевів гру до екстратаймів, де "вершкові" забили ще тричі та виграли найпрестижніший євротурнір.

Зазначимо, що Рамос у складі "Реала" відіграв 16 сезонів. За мадридський клуб Серхіо зіграв у 671 матчі, забив 101 гол і віддав 49 результативних передач. Разом з "вершковими" він завоював 22 трофея, серед яких чотири перемоги в Лізі чемпіонів і п'ять титулів чемпіона Іспанії.

Після відходу з "Реала" іспанець виступав за французький ПСЖ (2021-2023) та іспанську "Севілью" (2023-2024), де розпочинав свою професійну кар'єру перед тим, як 2005 року перейшов до "Королівського клубу".

Рамос є рекордсменом збірної Іспанії за кількістю проведених матчів (180). Із "Червоною фурією" він двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012) та виграв чемпіонат світу-2010.

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