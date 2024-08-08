Легенда "Реала" та збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри

Легендарний португальський захисник Пепе оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Про це 41-річний футболіст повідомив у відео, яке опублікував у своїх соціальних мережах.

На клубному рівні Пепе на позиції центрального захисника виступав за "Марітіму", "Порту", мадридський "Реал" і "Бешикташ".

За свою кар'єру Пепе 4 рази вигравав чемпіонат Португалії, 3 рази – чемпіонат Іспанії. У складі "Реала" він тричі ставав переможцем Ліги чемпіонів та тріумфував у низці інших турнірів.

Разом зі збірною Португалії захисник виграв Євро-2016 і Лігу націй-2018/19. За національну команду Пепе в період від 2007 до 2024 року провів 141 матч і забив 8 голів.

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