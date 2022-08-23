Легенда "Шахтаря" Срна - про Росію: не знаю хто це, для мене ця країна мертва

Так, легенда "гірників" розповів, як війна з Росією вплинула на донецький клуб.

Про це Срна сказав у інтерв'ю BBC.

"По-перше, я дуже радий відновленню чемпіонату України, але з іншого боку дуже насторожений. Ситуація в Україні є незрозумілою.

Цим ми покажемо всім людям, що ми такі самі, як вони. Ми маємо багато фанатів, які зараз борються за Україну. Можна сказати, що ми всі живемо заради того моменту, коли "Шахтар" заб'є перший гол. Ці люди мають право бути щасливими. Вони борються за себе, своїх дітей та свою свободу.

Для нас війна розпочалася 2014 року. Ми втратили наш стадіон, наш Донецьк та наших фанатів. Ми грали у Львові, Харкові. "Шахтар" – команда, яка пройшла дві війни. Ми досі тут тренуємося. Наші гравці тренуються, незважаючи ні на що. Футболісти можуть забувати на годину-дві про цю ситуацію і грати у футбол.

Звичайно, гравці бояться повертатися до України, але ви повинні розуміти, що вони повертаються додому. Не можна купити це почуття. Це щось неймовірне — ти чекаєш на цей момент.

Звернення до України та Росії? Не хочу нічого говорити у бік Росії, я не знаю хто це. Українцям хочу сказати, що ми маємо робити одну роботу і допомагати один одному. Росія? Для мене ця країна мертва", - сказав Срна.

"Шахтар" став лідером УПЛ сезону-2021/22. який було зупинено за підсумками 18 турів через повномасштабне вторгнення з боку РФ;

Саме "гірники" у вівторок, 23 серпня, відкриють новий сезон Чемпіонату України. Суперником донеччан буде харківський "Металіст-1925". Поєдинок між "Шахтарем" та харків'янами розпочнеться о 13:00.

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