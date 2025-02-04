Легенда "Шахтаря" Тарас Степаненко дебютував за новий клуб у Кубку Туреччини: як закінчився матч

Український півзахисник Тарас Степаненко, який наприкінці січня залишив донецький "Шахтар" і підписав контракт із турецьким "Еюпспором", дебютував за свій новий клуб.

Це сталося в матчі другого туру Кубка Туреччини проти "Коньяспора". 35-річний українець вийшов на поле у стартовому складі та відіграв 74 хвилини, не відзначившись результативними діями.

За присутності Степаненка на полі господарі забили двічі. Уже після того, як Тараса замінили, його команда відіграла один м'яч, але уникнути поразки не змогла, пропустивши на останніх секундах третій гол – 3:1 .

Після цього поєдинку "Еюпспор" посідає третє місце у групі C Кубка Туреччини, маючи три очки після двох турів. Із шести клубів до наступного раунду вийдуть дві найкращі команди.

Нагадаємо, Степаненко залишив "Шахтар" після поєдинку останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25 з дортмундською "Боруссією", коли востаннє вийшов на поле у футболці "помаранчево-чорних".

Тарас виступав за "гірників" від липня 2010 року після переходу із запорізького "Металурга". Він провів у донецькому клубі 15 років, зіграв 439 матчів, забив 30 голів та виграв 25 трофеїв.

Контракт Степаненка з "Еюпспором" розраховано на 1,5 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

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