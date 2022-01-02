Легенда світового боксу допомагає Джошуа готуватися до реваншу з Усиком - фото

Флойд Мейвезер консультує Ей Джея перед другим боєм з українцем.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа активно тренується в очікуванні поєдинку-реваншу з українським володарем титулів IBF, WBO, WBA і IBO Олександром Усиком.
Ей Джей опублікував відео у себе в Instagram-сторіз, де відпрацьовує удари під наглядом легендарного американця Флойда Мейвезера.
"Найкращий у нашій справі. І завжди готовий допомогти порадою новому поколінню. Величезна повага, Флойде", - написав британець у соцмережі.
Додамо, що раніше Мейвезер запропонував Джошуа свою допомогу під час підготовки до реваншу з Усиком. Також у Мережі з'явилося відео, як Ентоні тренується в Дубаї під керівництвом Ентоні Вілсона.
Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року. Джошуа вже активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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