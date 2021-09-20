Легенда світового боксу офіційно завершив кар'єру: вже зареєструвався кандидатом у президенти своєї країни

Легенда світового боксу офіційно завершив кар'єру: вже зареєструвався кандидатом у президенти своєї країни

Єдиний в історії чемпіон світу у восьми вагових категоріях зав'язав зі спортом.

Легендарний філіппінський боксер Менні Пак'яо, який у своєму останньому бою зазнав поразки від кубинця Йорденіса Угаса одноголосним рішенням суддів, оголосив про завершення кар'єри.

"Моя кар'єра? Вона вже закінчена, все скінчено. Я давно займаюся боксом, моя сім'я говорить, що достатньо.

Я продовжував боксувати, тому що я дійсно захоплений цим видом спорту. Я буду підтримувати інших боксерів із моєї країни", - сказав 42-річний Пак'яо в інтерв'ю YouTube-каналу Toni Gonzaga Studio.

Раніше Менні офіційно висунув свою кандидатуру на посаду президента Філіппін.

За кар'єру боксер провів 72 бої, здобув 62 перемоги, зазнав 8 поразок і двічі його поєдинки закінчувалися внічию.

Менні був чемпіоном світу в найлегшій (WBC, 1998-1999), 2-й найлегшій (IBF, 2001-2003), напівлегкій (The Ring, 2003-2005), 2-й напівлегкій (WBC, 2008; The Ring, 2008), легкій (WBC, 2008-2009), 1-й напівсередній (The Ring; IBO 2009-2010), напівсередній (WBO, 2009-2012, 2014-2015, 2016-2017; WBA Super, 2021) і 1-й середній (WBC, 2010-2011) вагових категоріях.

Пак'яо - єдиний боксер в історії, який володів чемпіонськими поясами в чотирьох різних десятиліттях.

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