Легенда світового боксу підтримав братів Кличків у боротьбі за Україну (відео)

Легенда світового боксу підтримав братів Кличків у боротьбі за Україну (відео)

Пак'яо висловив свою позицію.

Легендарний колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо звернувся до Володимира та Віталія Кличків, які захищають Україну на тлі російського вторгнення.

Філіппінець разом зі своїм менеджером Шоном Гіббонсом та чинним володарем титулу WBC у напівлегкій вазі Марком Магсайо записали відеозвернення на підтримку братів.

"Я висловлюю повагу моїм добрим друзям - Віталію та Володимиру Кличку в Україні. З нами чемпіон WBC Марк Магсайо. Продовжуйте робити те, що ви виконуєте", - сказав Гіббонс.

"Бережіть себе", - додав Пак'яо.

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