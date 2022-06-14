Легенда світового боксу розсипався в компліментах на адресу Усика: навіть не знаю, як його перемогти

Легенда світового боксу розсипався в компліментах на адресу Усика: навіть не знаю, як його перемогти

Колишній чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі американець Шеннон Бріггс із повагою висловився про володаря титулів WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика.

Екссуперник Віталія Кличка, який суддівським рішенням програв нинішньому мерові Києва 2010 року, розсипався в компліментах на адресу Усика.

Відповідний коментар Бріггс дав для YouTube-каналу Tru School Sports.

"Такий суперважкоатлет, як Усик, багато в чому нагадує мені Коррі Сандерса, але він більш майстерний. Нехай Коррі Сандерс спочиває з миром. Цей супертяж із ПАР був чудовим панчером, він нокаутував Володимира Кличка.

Усик - шульга, він здатний завдавати ударів під різними кутами. У нього нереальна витривалість. Як побити такого хлопця, як він? Необхідно рубатися, битися. Хто його знає? Я навіть не знаю, як його перемогти. Важко сказати", - зазначив Бріггс.

Очікується, що бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії. Незабаром дата та місце поєдинку будуть оголошені офіційно.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Додамо, що Бріггс є рекордсменом за кількістю перемог нокаутом у першому раунді. Він переміг у першому раунді 38 суперників, з них щонайменше 7 менш ніж за 30 секунд.