Легенда світового футболу розхвалив український клуб: у найближчому майбутньому він здатен дійти до фіналу Ліги чемпіонів

Найвищим його досягненням у цьому турнірі є чвертьфінал.

Легендарний ексфутболіст Роберто Карлос висловився щодо розвитку та прогресу донецького " Шахтаря ".

Так, 48-річний бразилець задоволений тим, як грають "гірники". Карлос відначив декількох виконавців донецького клубу, а також розповів про їхні перспективи у найпрестижнішому клубному турнірі Європи - Лізі чемпіонів.

Про це Карлос розповів в коментарі для клубного каналу "Шахтаря".

"Я дивлюсь багато матчів "Шахтаря". Там багато бразильців, серед них мої друзі. Наприклад, Дентіньо, з яким ми разом грали за "Корінтіанс". Також Додо, Тете – це чудові футболісти. Я дуже радий, що "Шахтар" щоразу дивиться у бік Бразилії у пошуках нових гравців. Нові бразильські таланти. У "Шахтарі" 13 бразильців, якщо я не помиляюсь.

"Шахтар" сильно спрогресував у всіх турнірах, у яких бере участь. Це команда, яка дуже багато дає українському футболу. "Реалу" корисно зустрічатися з такими командами. Та й "Шахтарю" це йде на користь, адже є можливість набути унікального досвіду.

"Шахтар" – це та команда, яка найближчим часом здатна дійти до півфіналу чи навіть фіналу Ліги чемпіонів. Зараз "Шахтарю" важливо зростати. Для цього потрібно грати проти таких суперників, як "Реал". Адже саме Мадрид є найтитулованішим клубом Ліги чемпіонів", - сказав Карлос.

Наразі "Шахтар" посідає останню, четверту, сходинку в групі Ліги чемпіонів. Після чотирьох зіграних турів у їхньому активі лише один набраний бал;

Свій наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть у середу, 24 листопада, коли на виїзді поміряються силами з міланським "Інтером".

Додамо, що Карлос завершив кар’єру в 2012 році. Захисник виступав за низку бразильських клубів, а також "Інтер", "Реал", "Фенербахче" та "Анжи". На його рахунку 125 матчів і 11 голів у складі збірної Бразилії.

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