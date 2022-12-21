Легенда світового хокею закликав виключити росіян з усіх міжнародних змагань

Легендарний хокеїст Домінік Гешек закликав виключити всіх російських спортсменів з міжнародних змагань, щоб прискорити закінчення російської агресії проти України.

Свій лист легенда світового хокею відправив до керівництва Національної хокейної ліги (НХЛ), Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) та Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Twitter.

Він заявив, що написав відкритий лист, щоб вчергове привернути увагу до того, як деякі спортивні організації сприяють продовженню війни в Європі, яка щодня забирає сотні або навіть тисячі життів.

"Це спроба врятувати ці життя та прискорити закінчення війни в Україні. Російські спортсмени не повинні брати участь у міжнародних змаганнях у цей час. Я прошу усі спортивні ліги світу розглянути це рішення”, – написав Домінік.

Також Гашек звинуватив РФ у тому, що вона незаконно анексує українські території та знищує цивільну інфраструктуру. Він зазначив, що дії Росії вже призвели до загибелі сотень тисяч людей.

Легендарний хокеїст звинуватив російську владу у жахливих злочинах та викраденні українських дітей, що є геноцидом. Також він висловив впевненість, що Росія має понести покарання після того, як забере свої війська з України.

Крім того, Гашек заявив, що всі міжнародні спортивні асоціації, які не виключили зі змагань російських спортсменів, також несуть відповідальність за злочини, скоєнні в Україні.

Легендарний хокеїст висловив надію, що російських спортсменів відсторонять від будь-яких міжнародних змагань.

Нагадаємо, раніше Домінік Гашек закликав нинішніх керівників ліги подати у відставку.

Також ми інформували, що олімпійський чемпіон поставив на місце російського пропагандиста.

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