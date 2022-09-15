Легенда тенісу Федерер оголосив про завершення кар'єри: швейцарець анонсував свій прощальний турнір

Легендарний тенісист Роджер Федерер завершить кар'єру вже цього місяця. Останнім його турніром стане Кубок Лейвера, який відбудеться від 23-го до 25 вересня.

Про це 41-річний швейцарець повідомив у своєму Twitter.

"Як ви всі знаєте, останні три роки мене спіткали виклики у формі травм та операцій. Я важко працював над тим, аби повернутися до повноцінної змагальної форми. Але я також знаю межу можливостей свого тіла, чиє звернення до мене останнім часом було дуже чітким. Мені - 41 рік. За 24 роки я провів понад 1500 матчів. Теніс приймав мене значно щедріше, ніж я міг будь-коли мріяти. І теперь я повинен визначити час, коли закінчу свою спортивну кар'єру.

Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні буде моїм останнім турніром ATP. У майбутньому я продовжу грати в теніс, звичайно. Але не на рівні Грендслемів або в професійному турі.

Це гірке рішення - я сумуватиму за всім, що теніс дав мені. Але в той же час є стільки речей, які хотілося б відзначити. Я вважаю себе одним з найщасливіших людей у світі. Я отримав особливий талант для гри в теніс і робив це на рівні, що ніколи не міг уявити. Набагто довше, ніж я вважав можливим", - написав Роджер.

Федерер - один з найкращих і найбільш титулованих гравців в історії тенісу. На його рахунку 20 титулів на турнірах Великого шолома. Він п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та рекордні вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).

Загалом на рахунку Федерера 103 титули і за цим показником він посідає другу сходинку в історії тенісу, поступаючись лише американцю Джиммі Коннорсу, у якого 109 титулів. Крім того, Федерер - переможець Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парному розряді.

Роджер був першою ракеткою світу протягом 310 тижнів, зокрема 237 тижнів поспіль, що досі залишається непобитим рекордом.

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