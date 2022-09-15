Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Легенда тенісу Федерер оголосив про завершення кар'єри: швейцарець анонсував свій прощальний турнір

Дата публікації
Перегляди
315
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Легенда тенісу Федерер оголосив про завершення кар'єри: швейцарець анонсував свій прощальний турнір

Фото: Associated Press

Видатний швейцарський тенісист Роджер Федерер повідомив, що вирішив закінчити спортивну кар'єру.

Легендарний тенісист Роджер Федерер завершить кар'єру вже цього місяця. Останнім його турніром стане Кубок Лейвера, який відбудеться від 23-го до 25 вересня.

Про це 41-річний швейцарець повідомив у своєму Twitter.

"Як ви всі знаєте, останні три роки мене спіткали виклики у формі травм та операцій. Я важко працював над тим, аби повернутися до повноцінної змагальної форми. Але я також знаю межу можливостей свого тіла, чиє звернення до мене останнім часом було дуже чітким. Мені - 41 рік. За 24 роки я провів понад 1500 матчів. Теніс приймав мене значно щедріше, ніж я міг будь-коли мріяти. І теперь я повинен визначити час, коли закінчу свою спортивну кар'єру.

Кубок Лейвера наступного тижня в Лондоні буде моїм останнім турніром ATP. У майбутньому я продовжу грати в теніс, звичайно. Але не на рівні Грендслемів або в професійному турі.

Це гірке рішення - я сумуватиму за всім, що теніс дав мені. Але в той же час є стільки речей, які хотілося б відзначити. Я вважаю себе одним з найщасливіших людей у світі. Я отримав особливий талант для гри в теніс і робив це на рівні, що ніколи не міг уявити. Набагто довше, ніж я вважав можливим", - написав Роджер.

Федерер - один з найкращих і найбільш титулованих гравців в історії тенісу. На його рахунку 20 титулів на турнірах Великого шолома. Він п'ять разів вигравав US Open (2004-2008), один раз Ролан Гаррос (2009), шість разів Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) та рекордні вісім разів Вімблдон (2003-2007, 2017).

Загалом на рахунку Федерера 103 титули і за цим показником він посідає другу сходинку в історії тенісу, поступаючись лише американцю Джиммі Коннорсу, у якого 109 титулів. Крім того, Федерер - переможець Кубка Девіса (2014) у складі збірної Швейцарії та олімпійський чемпіон Пекіна-2008 у парному розряді.

Роджер був першою ракеткою світу протягом 310 тижнів, зокрема 237 тижнів поспіль, що досі залишається непобитим рекордом.

Читайте також:

Вольова перемога: українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу турніру в Румунії

Помстилася за співвітчизницю: Цуренко вибила росіянку з турніру WTA у Порторожі

Українська тенісистка, яка створила гучну сенсацію на US Open, потужно стартувала на турнірі у Франції

Повʼязані теми:

Наступна публікація